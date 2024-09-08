الدوري الروماني يشعل أزمة نارية بين الزمالك وصفقته الجديدة

أثار الدولي الجابوني أرون بوبيندزا صفقة نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد توصله لاتفاق رسمي مع القلعة البيضاء، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وحصل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة على توقيع الدولي الجابوني أرون بيندزا، بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي السابق.

ويستعرض الموجز تطورات أزمة الزمالك مع الدولي الجابوني…

الزمالك يحصل على البطاقة الدولية لـ بوبيندزا

وتلقى نادي الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتلقي البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الدوري الروماني يغازل صفقة الزمالك الجديدة

وكشفت بعض التقارير الصحفية مساء اليوم الأحد، أن الصحفي الروماني سورين تشيرياك، أكد على اقتراب أرون بيندوزا من الدوري الروماني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الصحفي الروماني، أن نادي رابيد بوخارست قدم عرضا رسميا لضم أرون بوبيندا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير الروماني أن ماريوس سوموديكا المدير الفني لرابيد بوخارست واثقا من توقيع بوبيندزا للنادي الروماني، خاصة وأن وكيله يرفض فكرة انتقاله إلى الزمالك، بسبب رغبته في استكمال مسيرته في الدوريات الأوروبية.

أرون بيندوزا - صفقة الزمالك الجديدة

صفقات نادي الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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