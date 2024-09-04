خاص.. الزمالك يكشف حقيقة فشل التعاقد مع مهاجم الجابون

حسم مصر داخل نادي الزمالك الجدل المثار حو تعثر صفقة التعاقد مع لاعب الشباب السعودي السابق آرون بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم مهاجم منتخب الجابون آرون بوبيندزا بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزمالك يوضح حقيقة تعثر صفقة مهاجم منتخب الجابون

نفى مصدر داخل نادي الزمالك لـ “الموجز” الشائعات التي تداولت حول فشل المفاوضات مع اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا والذي كان مرشحًا للانضمام للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للمصدر، تم التوصل إلى اتفاق بين الزمالك والمهاجم الجابوني لفترة تمتد لثلاث مواسم في إطار صفقات الصيف.

وأكد المصدر أن التعاقد تم توقيعه وجاري العمل حاليًا على إنهاء إجراءات دخوله إلى مصر بحجز تذاكر الطيران وإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة.

وأشار المصدر إلى أن وكيل اللاعب حاول توجيهه إلى اتجاه آخر، لكن العروض التي تلقاها كانت دون عرض الزمالك.

ورغم ذلك، وافق اللاعب على عرض الزمالك وتم إرسال الموافقة إلى إدارة النادي، ويتم الآن انتظار تحويل مقدم العقد.

تم الاتفاق بين إدارة الزمالك واللاعب الجابوني البالغ من العمر 28 عامًا على تعزيز خط هجوم الفريق في الموسم القادم، خاصة وأن اللاعب حاليًا لا ينتمي لأي نادٍ، مما يعني انضمامه للزمالك كصفقة انتقال حرة دون تكلفة إضافية سوى راتبه.

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، وعمر عبد العزيز.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، عمر جابر، أحمد محمود، أحمد فتوح، محمود بنتايك، حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدى، عبد الله السعيد، زياد كمال، محمد السيد، محمود عبد الرازق شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم إيشو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا، سيف الدين الجزيري، حسام أشرف، ناصر منسي.

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