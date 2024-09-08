10 لاعبين خارج قائمة الزمالك في الموسم الجديد.. وسنغالي يقترب

يعمل مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لتحديد القائمة النهائية التي ستشارك في منافسات الموسم الجديد وتسوية قضية الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقل محمود علاء إلى السويحلي الليبي، في حين انضم يوسف أوباما لصفوف بيراميدز، ورحل كل من معاذ علاء وكريم عبد الحق إلى أسوان ولافيينا على التوالي.

10 لاعبين خارج قائمة الزمالك في الموسم الجديد

وتضم قائمة الراحلين حتى الآن عن الزمالك 10 لاعبين بشكل رسمي، من بينهم: محمود علاء، ياسر حمد، محمد أشرف روقا، يوسف إبراهيم أوباما، إبراهيما نداي، ترافيس موتيابا، معاذ علاء، عبد الرحمن نفاد، كريم عبد الحق، ومحمد حسام بيسو.

وعلم "الموجز" أن جوميز ليس لديه مانع من رحيل اللاعب الأجنبي سامسون أكينولا، بهدف تعزيز صفوف الزمالك بلاعب أجنبي جديد في مركز الظهير الأيسر، بعد فشل المفاوضات مع أشرف بن شرقي الذي انتقل رسميًا إلى الريان القطري.

موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة

ومن جهة أخرى سيصل المهاجم سيدي نداي، من فريق جيدياوايي السنغالي، إلى القاهرة يوم الأحد لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الزمالك.

تقترب إدارة الزمالك من التعاقد مع سيدي نداي وتسجيله كلاعب دون سن، بعد التوصل إلى اتفاق مالي وتعاقدي معه، متبقيًا فقط اجتياز الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

شارك نداي في 8 مباريات بالدوري السنغالي مع جيدياوايي، حيث قدم أداءً جيدًا منذ انضمامه في فبراير الماضي، وبرز برغم صغر سنه متفوقًا على لاعبين آخرين.

انتهى الموسم الماضي بنداي في المركز الخامس في قائمة الهدافين بعد تسجيله 5 أهداف من إجمالي 27 هدفًا لفريقه، مما يعكس قدرته الهجومية.

يعتبر نداي جزءًا من المنتخب السنغالي تحت 20 عامًا وقد حقق فريقه المركز الرابع الموسم الماضي.

صفقة انتقال نداي إلى الزمالك ستكون حرة من أي تكاليف مالية ولكن النادي سيتحمل راتبه فقط، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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