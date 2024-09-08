الكشف عن أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

كشف منتخب بوتسوانا، عن أسعار تذاكر مباراة مصر، المرتقبة بينهما في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

ويترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة مصر وبوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي

علمًا بأن منتخب مصر يتنافس مع بوتسوانا، في مجموعة بسيطة نسبياً، التي تضم أيضًا كل من، موريتانيا والرأس الأخضر.

منتخب مصر افتتح منافساته في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثية دون رد، أما منتخب بوتسوانا فسقط في فخ هزيمة موريتانيا بهدف دون رد، ليفقد أول ثلاث نقاط له في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، على ملعب "أوبيد إيتاني تشيلوميفي.

وتنطلق صافرة هذا اللقاء في الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ في تمام الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

بوتسوانا يعلن طرح تذاكر مباراة مصر

وأعلن منتخب بوتسوانا مساء اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة مصر في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا كالآتي:

1- المدرج الرئيسي.. 70 P بواقع "254.8 جنيه مصري".

2- مدرج باندا.. 50 P أو ما يعادل "182 جنيه مصري".

3- أي مكان آخر في الملعب.. P40 أو ما يعادل "145.6 جنيه مصري".

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا كالآتي:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

منتخب مصر

قائمة مصر لمواجهة بوتسوانا بعد مغادرة أحمد حجازي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية.

الوسط الهجومي: ناصر ماهر - أحمد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أسامة فيصل.

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