اعرف موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة بالترددات

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويقود حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر لاعبي الفراعنة للمواجهة المرتقبة أمام منافسه بوتسوانا على معقل الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.



وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على منافسه كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعت بين الفريقين على ملعب "القاهرة الدولي" في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لـ"كان 2025".



وزادت عملية البحث في الساعات الماضية عن موعد مباراة مصر المقبلة بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء أمام بوتسوانا في الجولة الـ2 من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا

ويُقدم لكم "الموجز" موعد مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا حيث ستقام على ملعب الأخير في الجولة الـ2 من تصفيات أمم أفريقيا وذلك يوم الثلاثاء القادم 10 سبتمبر الجاري.

مباراة مصر القادمة

وستنطلق مواجهة الفراعنة أمام بوتسوانا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

وجاء تردد قناة بي إن سبورت على النحو التالي:



تردد القناة على النايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/2.



تردد القناة على العرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.



قائمة منتخب مصر أمام بوتسوانا على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز)- أحمد عيد (المصري البورسعيدي)

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).



الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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