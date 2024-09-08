بعد الغيابات والمستبعدين.. قائمة منتخب مصر في مباراة بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

تقلصت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة بوتسوانا في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد نظيره بوتسوانا في تمام الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ويكشف الموجز قائمة منتخب مصر لمباراة بوتسوانا المقبلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا..

قائمة منتخب مصر في مباراة بوتسوانا بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وتضم قائمة منتخب مصر المسافرة إلى بوتسوانا لخوض المباراة المقبلة في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2026 لتضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر - أحمد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أسامة فيصل.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وستشهد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوتسوانا عدة غيابات عن القائمة الأولية التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة قبل انطلاق معسكر سبتمبر الجاري.

وتشمل قائمة غيابات منتخب مصر كل من..

محمد عبد المنعم - بعد الاعتذار عن حضور المعسكر الحالي

إمام عاشور - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة في المران الجماعي

أحمد حجازي - بعد الاستبعاد بسبب الأزمة الأخيرة مع حسام حسن

مصطفى محمد - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

عمر مرموش - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

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