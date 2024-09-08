كاف يفاجئ محمد صلاح بعد الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا

فاجئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

انتهت منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، والتي شهدت نتائج مثيرة.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لصالحه، وذلك بعد فوزه على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة.

كما انتصر منتخب موريتانيا على بوتسوانا، بهدف وحيد في نفس الجولة.

محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة الأولى

وقدم محمد صلاح مستوى جيد مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، بعدما قاد هجوم الفراعنة في هذه المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة.

على الرغم من ذلك، لم يتواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية.

محمد صلاح - منتخب مصر

رامي ربيعة على رأس التشكيل المثالي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا، مساء اليوم الأحد، والتي شهدت تواجد مصري وحيد وهو المدافع رامي ربيعة.

وكان رامي ربيعة نجم منتخب مصر والأهلي قد قدم مستوى أكثر من رائع في مواجهة الرأس الأخضر، كما أنه أحرز هدف الفراعنة الأول في هذا اللقاء.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025 على النحو التالي:

حارس المرمى: جابين (تشاد).

الدفاع: علي العايدي (تونس)- رامي ربيعة (مصر)- فريزر كاسا (إثيوبيا)- يوهان اندزونا (جمهورية الكونغو).

خط الوسط: كارلوس (الكاميرون)- شاوا (مالاوي)- حكيم زياش (المغرب).

الهجوم: لوكمان (نيجيريا)- سيمون (كوت ديفوار)- لويس مافوتا (جمهورية أفريقيا الوسطى).

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية كالآتي:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

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