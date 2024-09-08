أنشيلوتي منفتح على الرحيل من ريال مدريد.. وأندية السعودية تترقب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الوجهة المقبلة للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الحالي، حال رحيله عن النادي الملكي.

الدوري السعودي وجهة أنشيلوتي القادمة حال رحيله عن ريال مدريد

ووفقًا للصحفي الإسباني ” رامون ألفاريز ” ، أن كارلو أنشيلوتي منفتح على التدريب في الدوري السعودي بالفترة القادمة وذلك بعد انتهاء مسيرته مع ريال مدريد.

وأكد الصحفي أن السعودية هي الوجهة المقبلة لأنشيلوتي، عندما يغادر ريال مدريد، خاصة بعدما تلقى عرضًا كبيرًا بالفترة الماضية من صندوق الاستثمار، ولكنه حتى الآن لم يحسم قراره لارتباطه مع الملكي.

وأضاف ألفاريز، أن ريال مدريد وضع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، على قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة الفريق وذلك بعد رحيل المدرب الإيطالي.

تشابي ألونسو

ويظل ألونسو، الذي أثار الإعجاب كمدرب رئيسي لفريق باير ليفركوزن، المرشح الأوفر حظًا لتولي هذا الدور بمجرد رحيل أنشيلوتي في الفترة القادمة.

أصبح أنشيلوتي مدربًا للنادي ريال مدريد، يوليو 2021، وجدد عقده مع الملكي في نوفمبر2023 وذلك حتى عام 2026، وبالرغم من ارتباطه بالنادي الملكي إلا أن شائعات رحيله لا تزال قائمة في الفترة القادمة.

ويعيش أنشيلوتي مع الملكي فترة رائعة على مستوى تحقيق البطولات والألقاب، بالإضافة إلى ثقة الجماهير والإدارة فيما يقدمه المدرب مع الفريق.

أنشيلوتي يتحدث عن علاقته بكريستيانو رونالدو

تحدث أنشيلوتي عن علاقته بكريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، وقال كان ولا يزال محترفًا عظيمًا، أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، أنه أسطورة ومحترف عظيم، ومثال يحتذى به، لقد كان زميلًا رائعًا، ويحظى بتقدير كبير من قبل اللاعبين الآخرين.

قال أنشيلوني، أن تكون مدربًا ليس سهلًا، لأنها وظيفه تطلب الكثير من المسؤولية، يمكنني اختيار موعد التدريب ومن سيختار، ولكن في النهاية، الأمر يتعلق بالعلاقة بين الأشخاص، هذا هو الجانب الأكثر أهمية, ولأن اللاعب يريد دائمًا اللعب، يوجد 11 لاعبًا يلعبون، ولكن يوجد 15 لاعبًا يشاهدون المباراة، هذا هو الجزء الأكثر تعقيدًا، ولكن إذا نجحت في إقامة علاقة شخصية جيدة، فسوف يساعدك ذلك على العمل بشكل أفضل.

كارلو أنشيلوتي

وأوضح الإيطالي موعد اعتزاله عالم التدريب: "أرى نفسي مدربًا لمدة طويلة، سأستمر في ذلك حتى ينتهي حماسي لكرة القدم".

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