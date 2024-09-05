موعد مباراة الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة الاتحاد والوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الوحدة السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، نظيره الوحدة، في الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

الاتحاد والوحدة

تاريخ مواجهات الاتحاد والوحدة

تقابل الفريقين الاتحاد والوحدة السعودي، خلال 47 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 35 مباريات، بينما فاز الوحدة في 5 لقاءات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات.

سجل فريق الاتحاد 106 هدفًا، بينما أحرز الوحدة 47 هدفًا.

نتائج الاتحاد والوحدة السعودي خلال الجولة الأولى والثانية

الاتحاد السعودي

فاز فريق الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

حقق فريق الاتحاد، الفوز على نظيره التعاون،بتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

الوحدة السعودي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي.

انتهت مباراة الوحدة ضد العروبة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وجاء تشكيل الوحدة أمام العروبة كالتالي:-

حراسة المرمى: إغناثيو دي أروابارينا.

خط الدفاع: سعيد المولد- جواد اليميق- عبدالله الحافظ- علي مكي.

خط الوسط: يوسف الأمين- علاء حجي- كريغ غودوين.

خط الهجوم: نواف العزيزي- محمد المكعزي- أوديون إيغالو.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

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