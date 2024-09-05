موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأول بارك، مباراة النصر وأهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة النصر أمام أهلي جدة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره أهلي جدة، في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة

تذاع مباراة النصر وأهلي جدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

النصر وأهلي جدة

تاريخ مواجهات النصر وأهلي جدة

تقابل الفريقين النصر وأهلي جدة، في 64 مباراة، فاز النصر خلال 64 مباراة، سجل 25 هدفًا، بينما أحرز الأهلي 26 هدفًا، وتعادل الفريقين في 13 مباراة.

نتائج النصر وأهلي جدة خلال الجولة الأولى والثانية

النصرالسعودي

تعادل فريق النصر السعودي مع الرائد، بنتيجة 1-1، على ملعب استاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

ونجح فريق النصر، تحقيق الفوز برباعية على نظيره الفيحاء، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

جاء تشكيل النصر أمام الفيحاء كالآتي:-

حراسة المرمى:: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورتي- أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أنديرسون تاليسكا- أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

أهلي جدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، الفوز على العروبة، بنتيجة 2-0، في بداية مشواره بالدوري السعودي.

خسر الأهلي من فريق الفتح، بنتيجة 0-1، على استاد الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:-

حراسة المرمى: فيرلان ميندي.

خط الدفاع: ماجراشي، ديميرال، إيبانيز، الحوريجي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، الجويهي، جابرييل فييجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، دراسي.

ويتواجد فريق النصرفي المركز الخامس، من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثامن، برصيد 3 نقاط.



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