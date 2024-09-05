التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيل الرسمي للمنتخب الأخضر، لخوض مباراة اليوم أمام إندونيسيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي، لمواجهة نظيره الإندونيسي، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعّة»، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل السعودية أمام إندونيسيا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: متعب الحربي – علي البليهي – علي العجمي – حسن تمبكتي – سلطان الغانم.

خط الوسط: مصعب الجوار – عبدالله الخيبري – محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – عبدالله رديف.

المنتخب السعودي

وكان الصقور خسروا أمام النشامى 1ـ2، بعدما ضمنوا التأهل قبل اللقاء، وصعدوا محتلين المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات الذي يستهلُّونه بملاقاة إندونيسيا.

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباراة السعودية وإندونيسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وقنوات الكأس القطرية، من استاد ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة.

وضم قائمة المنتخب السعودي كل من:-

في حراسة المرمي: محمد العويس – احمد الكسار – راغد نجار – محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش.

خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي.

خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي. خط الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان – عبدالله رديف – محمد مران – عبدالرحمن غريب.

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