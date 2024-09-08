تحذيرات قوية لـ إيفان توني بعد انتقاله إلى الدوري السعودي

وجه آلان سميث أسطورة كرة القدم الإنجليزية، تحذير قوي لـ إيفان توني بعد احترافه في الدوري السعودي، وانتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بدلًا من برينتفورد.

وتعاقد النادي الأهلي السعودي، مع الإنجليزي الدولي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، لمدة 4 مواسم حتى عام 2028، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

تهديدات بنهاية مسيرة توني في إنجلترا بسبب الدوري السعودي

ووجه آلان سميث لاعب آرسنال وإنجلترا السابق رسالة إلى توني عبر صحيفة "ميرور" رسالة إلى توني، حيث قال: "أعتقد أن مسيرة إيفان توني مع إنجلترا قد انتهت الآن بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، هذا أمر صعب".

سميث: توني تخلي عن مسيرته من أجل الدوري السعودي

وأضاف: "من الواضح أن الجاذبية المالية لهذه الخطوة هائلة، ومن هذا المنظور فهي خطوة رائعة بالنسبة له، نظرًا لأنه كان جالسًا على متن الطائرة الخاصة المتجهة إلى السعودية".

وواصل: "أعتقد أن هناك جزء من توني حزين بعض الشيء بسبب الطريقة التي سارت معه في الصيف الحالي، لقد تخلى عن مسيرته في كثير من النواحي بأوج عطائه، وليس الأمر وكأنه يبلغ من العمر 22 عامًا، ويمكنه التفكير في (سألعب في السعودية بضع سنوات وأعود".

واختتم سميث تصريحاته قائلًا: "إنه أمر محزن بعض الشيء، لا يمكنك أبدًا أن تقول لمثل هذه السيناريوهات، وإذا سجل 40 هدفًا الموسم المقبل، وبدا قويًا، فقد لا يزال في حسابات المدرب".

إيفان توني

أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي

واقتحمت صفقة إيفان توني إلى الأهلي قائمة أغلى صفقات الدوري السعودي، بعدما بلغت 42 مليون يورو، ويرصدها الموجز..

نيمار دا سيلفا - 90 مليون يورو. موسي ديابى - 60 مليون يورو. مالكوم - 60 مليون يورو. أوتافيو - 60 مليون يورو. روبن نيفيز - 55 مليون يورو. ألكساندر ميتروفيتش - 52 مليون يورو. فابينيو - 46 مليون يورو. إيفان تونى - 42 مليون يورو ميلينكوفيتش سافيتش - 40 مليون يورو رياض محرز - 35 مليون يورو

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