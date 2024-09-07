حقيقة معاقبة الاتحاد السعودي بسبب صفقته الجديدة.. خبير قانوني يوضح

أوضح أحمد الأمير خبير اللوائح القانونية، موقف نادي الاتحاد السعودي من التعرض للعقوبات في الفترة المقبلة، بسبب صفقته الأرجنتينية الأخيرة إيسايس رودريغيز ظهير أيسر الفريق، بعد التعاقد معه من نادي بوكا جونيور.

الاتحاد يوقع مع لاعب بوكا جونيور الشاب

وأكدت التقارير الإعلامية الأرجنتينية في وقت سابق، أن اللاعب إيسايس رودريغيز صاحب الـ 19 عامًا اختفى عن تدريبات ناديه فجأة لمدة 3 أيام متواصلة.

ثم خرجت التقارير لتؤكد توقيعه لنادي الاتحاد ليحترف في الدوري السعودي، وأشارت أن الأمر مخالف للوائح الدولية، كون اللاعب لا يستطيع مغادرة بلاده، لأنه تحت السلطة الأبوية، وأنه يصل للسن القانونية التي تخول التعاقد مع الأندية الخارجية.

وأكدت أن النادي الأرجنتيني سيتجه لرفع شكوى ضد نظيره السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويكشف الموجز مستجدات الأزمة وحقيقة معاقبة الاتحاد..

خبير قانوني يوضح موقف الاتحاد السعودي

وكتب أحمد الأمير الخبير القانوني عبر حسابه على منصة "إكس": "حسب موقع ترانسفير ماركت اللاعب يبلغ من العمر 19 عاما، ولذا لا يعد لاعبا قاصرا ويستطيع الانتقال دوليا دون أي اشتراطات".

وأضاف: “وفقًا للوائح (فيفا)، لا يحتاج اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى تلبية أي استثناءات للانتقال دوليًا، تتعلق قواعد (فيفا) بشأن الانتقالات الدولية للاعبين بشكل أساسي بالقُصَّر، الذين يُعرَّفون بأنهم اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا”.

وتابع: "تُفصّل هذه القواعد في المادة 19 من اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن وضع وانتقال اللاعبين، التي تحظر عموما الانتقال الدولي للقُصَّر مع استثناءات محددة".

إيسايس رودريغيز

وأردف: “بمجرد أن يبلغ اللاعب سن 18 عامًا، لا يُعد قاصرًا بموجب لوائح (فيفا)، ولا تنطبق عليه القيود والاستثناءات الخاصة بالقُصَّر، لذا، يمكن للاعب البالغ من العمر 19 عامًا الانتقال دوليًا دون الحاجة إلى تلبية أي استثناءات خاصة موضحة للقُصَّر”.

صفقات الاتحاد في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي

1- الفرنسي موسى ديابي - قادمًا من أستون فيلا - انتقال دائم حتى 2029 مقابل 60 مليون يورو

2- الجزائري حسام عوار - قادمًا من روما - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 12 مليون يورو

3- الصربي بريدراغ رايكوفيتش - قادمًا من ريال مايوركا - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 8 مليون يورو

4- السعودي أحمد الغامدي - قادمًا من الاتفاق - انتقال دائم حتى 2027 مقابل 7 مليون يورو

5- السعودي سعد آل موسى - قادمًا من الاتفاق - انتقال دائم حتى 2027 مقابل 6 مليون يورو

6- السعودي معاذ فقيهي - قادمًا من الهلال - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 2 مليون يورو

7- السعودي صالح الشهري - قادمًا من الهلال - انتقال حر

8- السعودي حامد الشنقيطي - قادمًا من الشباب - انتقال حر

9- السعودي عبد الإله العمري - قادمًا من النصر - إعارة لمدة موسم

10- السعودي عبد العزيز الشمري - قادمًا من الجبلين - انتقال حر

11- السعودي محمد فلاته السعودية - صفقة انتقال حر

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