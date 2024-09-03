أبرز صفقات الأندية في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي 2024-2025

أبرمت الأندية السعودية المنافسية في الدوري السعودي للمحترفين، عدة صفقات نارية في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أبرز صفقات الأندية في الميركاتو الصيفي الحالي..

صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الأخير

وأبرم الهلال عدة صفقات ومنها..

متعب الحربي، قادما من الشباب السعودي، انتقال دائم حتى 2029 مقابل 28.4 مليون يورو.

جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال دائم حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو.

المهاجم البرازيلي الواعد ماركوس ليوناردو، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 44 مليون يورو

خالد الغنام، إعارة من الاتفاق.

صفقات أهلي جدة في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي

1- الإنجليزي إيفان توني - قادمًا من برينتفورد - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 42 مليون يورو

2- البرازيلي ألكسندر - قادمًا من فلومينينسي - انتقال دائم حتى 2027 مقابل 9 مليون يورو

صفقات الاتحاد في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي

1- الفرنسي موسى ديابي - قادمًا من أستون فيلا - انتقال دائم حتى 2029 مقابل 60 مليون يورو

2- الجزائري حسام عوار - قادمًا من روما - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 12 مليون يورو

3- الصربي بريدراغ رايكوفيتش - قادمًا من ريال مايوركا - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 8 مليون يورو

4- السعودي أحمد الغامدي - قادمًا من الاتفاق - انتقال دائم حتى 2027 مقابل 7 مليون يورو

5- السعودي سعد آل موسى - قادمًا من الاتفاق - انتقال دائم حتى 2027 مقابل 6 مليون يورو

6- السعودي معاذ فقيهي - قادمًا من الهلال - انتقال دائم حتى 2028 مقابل 2 مليون يورو

7- السعودي صالح الشهري - قادمًا من الهلال - انتقال حر

8- السعودي حامد الشنقيطي - قادمًا من الشباب - انتقال حر

9- السعودي عبد الإله العمري - قادمًا من النصر - إعارة لمدة موسم

10- السعودي عبد العزيز الشمري - قادمًا من الجبلين - انتقال حر

11- السعودي محمد فلاته السعودية - صفقة انتقال حر

الاتحاد السعودي

صفقات النصر في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي

1- الجناح البرازيلي أنجيلو غابرييل - قادمًا من تشيلسي - حتى 30 يونيو 2029، مقابل 23 مليون يورو.

2- الحارس البرازيلي بينتو - قادمًا من أتلتيكو باراناينسي - مقابل 18 مليون يورو

3- البرازيلي ويسلي - قادمًا من كورينثيانز - مقابل 18 مليون يورو

4- الدولي السعودي سالم النجدي - قادمًا من صفوف الفتح - مقابل أربعة ملايين ونصف المليون يورو.

5- الفرنسي محمد سيماكان - من صفوف لايبزيغ الألماني مقابل 45 مليون يورو.

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