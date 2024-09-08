أخبار الدوري السعودي|النصر يعلن فسخ عقد جيسلان كونان بالتراضي

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا يعلن من خلاله فسخ التعاقد مع اللاعب الإيفواري جيسلان كونان، بالتراضي ورحيله عن الفريق. يكشف الموجز تفاصيل في السطور التالية

وكان يمتلك الظهير الأيسر الإيفواري عقدًا مع النصر ينتهي بحلول صيف 2025 المقبل، إلا أنه بعد إنهاء علاقته بالنادي بفسخ العقد.

جيسلان كونان

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد أكدت في الساعات الماضية أن النصر قد اتفق مع اللاعب الأيفواري على فسخ عقده مقابل دفع 2.5 مليون دولار.

وفي نفس التوقيت، أكدت الصحيفة أيضًا أن إدارة نادي النصر، قد أبلغت 6 لاعبين من قائمة الفريق بالبحث عن وجهة جديدة للرحيل عن النادي.

حمد المنصور

منصور الشمري

مهند براح

سلطان العنزي

وليد صابر

وفهد الطالب

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