جيسوس يحسم مصير نيمار مع الهلال السعودي بقرار صادم

وجه البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، ضربة قوية لـ نيمار جونيور الدولي البرازيلي المحترف في صفوف بطل الدوري السعودي، بعد تعافيه مؤخرًا من الرباط الصليبي والذي أبعده عن الملاعب.

جيسوس يستقر على استبعاد نيمار من قائمة الهلال

وقرر البرتغالي جيسوس، وفقًا للتقارير الصحفية السعودية مساء اليوم الأحد، استبعاد الدولي البرازيلي نيمار من قائمة الفريق المحلية في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، وهو ما يحرمه من المشاركة مع الفريق في الدوري السعودي، لحين تعافيه نهائيًا من الرباط الصليبي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن البرتغالي سيكتفي بإدراج اسم نيمار في قائمة الهلال بدوري النخبة الآسيوي، كي يشارك حين تكتمل جاهزيته.

موعد مباراة الهلال القادمة أمام الرياض في الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة الهلال والرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره الرياض، في الساعة التاسعة مساء يوم السبت 18 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثالثة

تاريخ مواجهات الهلال والرياض السعودي

تقابل الفريقين الهلال والرياض السعودي، في 13 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل الفريقين في 6 لقاءات.

سجل فريق الهلال 31 هدفًا، بينما أحرز الرياض 12 هدفًا.

الهلال - الدوري السعودي

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي

ويستعرض الموجز لمتابعيه، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل عودة منافسات الدوري السعودي من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي…

1- الهلال - 6 نقاط.

2- القادسية - 6 نقاط.

3- الاتحاد - 6 نقاط.

4- الاتفاق - 6 نقاط.

5- النصر - 4 نقاط.

6- الرياض - 4 نقاط.

7- الوحدة - 4 نقاط.

8- الأهلي - 3 نقاط.

9- التعاون - 3 نقاط.

10- الشباب - 3 نقاط.

11- الخليج - 3 نقاط.

12- الفتح - 3 نقاط.

13- الرائد - نقطة واحدة.

14- ضمك - بدون نقاط.

15- العروبة - بدون نقاط.

16- الخلود - بدون نقاط.

17- الفيحاء - بدون نقاط

18- الأخدود - بدون نقاط

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