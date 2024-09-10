حارس ليفربول يمدح محمد صلاح ورفاقه بعد تألقهم في الدوري الإنجليزي

أشاد الدولي البرازيلي أليسون بيكر بالفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد أداءه في الفترة الأخيرة ومنذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 وأول 3 جولات.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة أهداف أخرى في 3 مباريات فقط حتى الآن من المسابقة مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن توهجه في الديربي أمام مانشستر يونايتد.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن زميله محمد صلاح..

أليسون بيكر يتغنى بـ محمد صلاح مع ليفربول

وقال أليسون بيكر في تصريحاته الصحفية التي نقلتها شبكة “ليفربول إيكو” اليوم الثلاثاء: “محمد صلاح لاعب مميز، لكنه يجعل الأمر يبدو طبيعيا، وعندما تنظر إلى أرقامه، فهي لا تصدق”.

كما تحدث البرازيلي أليسون بيكر، عن زميله لويس دياز لاعب الفريق، قائلا: “الطريقة التي يلعب بها لوتشو أيضا، مساهمته في الفريق، وتسجيله للأهداف، وتحركاته، والأشياء التي يمكنه فعلها عندما تكون الكرة بحوزته”.

وواصل حارس مرمى ليفربول في تصريحاته: “وما أريد تسليط الضوء عليه هو العمل الجاد الذي يؤديه هؤلاء اللاعبين على المستوى الدفاعي”.

محمد صلاح وداروين نونيز

وتابع الحارس البرازيلي: “إنهم يركضون كثيرا، ويعملون بجد من أجل الفريق عندما لا تكون الكرة بحوزتهم، وأعتقد أن هذا هو ما يجعلنا نفوز بهذه المباريات في بداية الموسم، ويتعين علينا مواصلة ذلك”.

واختتم أليسون بيكر: “ليس فقط مو ولوتشو، لكن اللاعبين الآخرين أيضا، ديوجو جوتا، لاعبو خط الوسط، خط الأربعة، الجميع، ونحن نعمل بجد، وهذا ما يجب أن يكون أبرز ما في عملنا”.

ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

اقرأ أيضاً:

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد ثنائية ليفربول اليوم

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة