فرص عمل للمصريين في إسبانيا براتب 1200 يورو.. تعرف على شروط التقديم

فرص عمل في إسبانيا.. فتحت وزارة العمل بابًا جديدًا أمام الشباب الراغبين في العمل بالخارج، مع إتاحة فرصة للعمل الموسمي في القطاع الزراعي بإسبانيا مقابل راتب شهري يبلغ 1200 يورو، إلى جانب توفير السكن وتذاكر الطيران.

يأتي ذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، استجابة لطلبات الجانب الإسباني ورغبة منظمات القطاع الزراعي في استقدام عمالة مصرية مؤهلة.

تفاصيل توفير فرص عمل في إسبانيا

بحسب بيان اطلع عليه الموجز، تستهدف فرص عمل المصريين في إسبانيا تشغيل 100 عامل زراعي، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، فيما لا يشترط إتقان لغة أجنبية للقبول، بما يتيح التقديم للراغبين في العمل بالقطاع الزراعي في الخارج.

راتب 1200 يورو وسكن وتذاكر طيران

تتضمن فرص عمل إسبانيا المتاحة راتبًا شهريًا يبلغ 1200 يورو كحد أدنى للأجور، إلى جانب التزام صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعمال المقبولين.

كما يتحمل صاحب العمل تكاليف تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا، ضمن المزايا المادية والعينية المقررة للعمال الذين يقع عليهم الاختيار.

رابط التقديم على وظائف في إسبانيا

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على فرص عمل الزراعة في إسبانيا متاح إلكترونيًا لمدة 3 أيام فقط، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 وحتى الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم من خلال تسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل: (https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index).

خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

في سياق متصل، وجّه وزير العمل حسن رداد بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي جرى إطلاقها في عيد العمال الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا ضرورة أن تتماشى الخطة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأن تعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، مدير المكتب، وبمشاركة ممثلين عن شركة «سينرجيز»، المتخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار، والتي تعمل كشريك استشاري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل المصرية في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.