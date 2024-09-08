محمد صلاح يشعل المنافسة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس.. سر العام الأخير

أشعل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، المنافسة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، على ضمه في صيف 2025. باقي التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي

بات محمد صلاح مطمع العديد من الأندية الأوروبية والخليجية الكبرى، التي ترغب في ضمه، عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف 2025، مما يجعله يوقع مجاناً مع أي نادي يرغب به، وذلك في حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وكان الدولي المصري، قد لفت انتباه الجميع، بعد تصريحه المثير، الذي أدلى به عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والذي أكد من خلاله أن هذا عامه الأخير مع الريدز.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس يستهدفا ضم محمد صلاح

وأصبح تصريح العام الأخير لصلاح، سر تهاطل العروض المغرية عليه، خاصة الأوروبية والسعودية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الكتالونية «إل ناسيونال»، فإن باريس سان جيرمان ويوفنتوس يخططان لضم صلاح بالمجان في صيف 2025.

محمد صلاح مطلوب في الدوري السعودي

وسبق أن أكدت صحيفة “كوت أوفسايد” على أن محمد صلاح مطلوب في أندية الدوري السعودي، خاصة في الاتحاد والهلال والأهلي، التي تتصارع على ضمه في الصيف.

وأفادت بأن الأندية السعودية، تجهز عروض مغرية لضم صلاح، بمقابل مادي ضخم يتخطى 90 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

على الرغم من كل هذه الأنباء التي أشعلت الصراع على ضم صلاح، إلا أن النجم المصري على الجانب الآخر، يقدم مستوى مميز مع ليفربول هذا الموسم 2024-2025.

محمد صلاح

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أمارا نالو، أندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، رايان جرافنبيرخ، توماس هيل، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، تيلير مورتون، تري نيوني، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: فيدريكو كييزا، لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

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