رغم النقص العددي.. منتخب السعودية ينجح في تخطي عقبة الصين

انتهت المباراة بين المنتخب السعودي ونظيره الصين، بفوز السعودية، على ملعب داليان سويوان، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يستعرض الموجز تفاصيل أهداف المباراة بين السعودية والصين، والتي فاز فيها الأخضر بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

منتخب السعودية والصين

جاء الهدف الأول للمنتخب الصيني ، عن طريق السعودى علي العوجامي في الدقيقة 14 بالخطأ في مرماه.

وتلقي اللاعب السعودي كنو بطاقة حمراء، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، عد اعتدائه بالضرب على لاعب صيني، والنتيجة لا تزال تقدم الصين على السعودية بهدف نظيف.

وسجل حسن كادش، هدف التعادل للسعودية، في مرمى الصين، بالدقيقة 39، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة، تم إلغاء هدفًا سجله وان تشي بداعي التسلل والنتيجة تبقى التعادل 1-1.

كادش يسجل هدف الفوز

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، سجل حسن كادش هدف الفوز للسعودية في مرمى الصين والنتيجة تصبح 2-1 للأخضر السعودي.

وجاء تشكيل السعودية الرسمي أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - حسن كادش.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - ناصر الدوسري.

في خط الهجوم: عبد الله الحمدان - فراس البريكان - سالم الدوسري.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الكسار - محمد اليامي - عون السلولي - مشعل صبياني - سلطان الغنام - حسام علي - فيصل الغامدي - مصعب الجوير - عبد الرحمن غريب - فهد المولد - محمد المران - صالح الشهري.

وكان منتخب السعودية قد سقط فى فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الأولى.

بينما خسر منتخب الصين من نظيره اليابانى بهزيمة مذلة بنتيجة 7-0 في "سايتاما"، في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

ويحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين.

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