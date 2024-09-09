بعد انتقال بيرجوين للاتحاد.. كومان يهاجم الدوري السعودي من جديد

هاجم رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، انتقال مواطنه ستيفن بيرجوين إلى الدوري السعودي، عبر نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية. التفاصيل في السطور التالية عبر الموجز.

وكان بيرجوين قد انتقل من فريق أياكس أمستردام الهولندي إلى نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، في خطوة لم تعجب مدرب المنتخب.

ستيفن بيرجوين

وعاد كومان من جديد بمهاجمة الدوري السعودي، بعد انتقال بيرجوين إلى نادي الاتحاد، وصرح بأن هذه خطوة غير رياضية أبداً.

قارن المدير الفني للطواحين الهولندية في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، بين لاعبي المنتخب بيرجوين وممفيس ديباي.

استبعد كومان لاعب الاتحاد من المنتخب، بينما يترك الفرصة أمام ديباي الذي يقترب من فريق كورينثيانز البرازيلي.

يرى المدرب أن الدوري البرازيلي أفضل من السعودي، وقال أنه ينظر إلى مستوى الدوري والحالة البدنية، وأنه لم يعجبه حالة بيرجوين، وأن حالة ديباي مختلفة.

أوضح الصحفي خلال المؤتمر لكومان أن فريق ديباي الجديد في المركز السابع عشر وينافس على الهبوط في الدوري البرازيلي، لكن المدرب أكد أن المستوى في البرازيل أعلى وفي حال حافظ ممفيس على مستواه سينضم للمنتخب.

صفقات الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي 2024

حامد الغامدي - تمديد الإعارة.

حامد الشنقيطي - انتقال حر.

سعد آل موسى - تفعيل بند الانتقال.

أحمد الغامدي - تفعيل بند الانتقال.

عوض الناشري - تجديد عقد.

طلال حاجي - تجديد عقد.

حسام عوار- روما الإيطالي.

معاذ فقيهي - الهلال.

صالح الشهري - الهلال.

موسى ديابي - أستون فيلا.

بريدراغ رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني.

عبد الإله العمري - النصر.

دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان.

ستيفن بيرغوين - أياكس أمستردام الهولندي.

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