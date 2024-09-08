بتواجد الصفقات الجديدة.. النصر يعتمد قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة

اعتمدت إدارة نادي النصر السعودي، القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، والتي تستعد للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط مشاركة 30 لاعبًا في القائمة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الشرطة العراقي مشواره، في 16 سبتمبر الجاري، على ملعب الشعب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دوري النخبة الآسيوية. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن قائمة النصر شهدت ضم الثلاثي الأجنبي الجديد (ويسلي تيكسيرا، أنجيلو جابرييل، محمد سيماكان).

أنجيلو جابرييل

وتم استبعاد 3 أسماء من القائمة، وهم (عبد الإله العمري، أمين بخاري، مشاري النمري)، بعد مغادرتهم قلعة الأصفر في موسم الميركاتو الصيفي الحالي، فيما تم استبعادهم من القائمة الأولية، خلال الشهر الماضي.

وتطير بعثة النصر إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد المقبل، عبر طائرة خاصة، من أجل الاستعداد لملاقاة الشرطة العراقي.

مواجهات النصر السعودي في دوري النخبة الآسيوية

على أرضه: السد القطري - العين الإماراتي - الريان القطري - الوصل الإماراتي

خارج أرضه : بيرسبوليس الإيراني- الشرطة العراقي - الاستقلال الإيراني - الغرافة القطري.

وتقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 ناديا موزعة على منطقتين للغرب والشرق، في الفترة من 16 سبتمبر 2024 ولغاية 19 فبراير 2025، بحيث يتقابل كل فريق مع ثمانية أندية مختلفة، عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه.

وتتأهل أفضل 8 فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.

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