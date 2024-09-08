"تيفو" جديد من جماهير الاتحاد السعودي لمواجهة الوحدة

كشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتحاد ينتظر موافقة رسمية من أجل عمل "تيفو" في مواجهة الوحدة المقبلة. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

ويواجه الاتحاد نظيره الوحدة يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي 2024-2025.

جماهير الاتحاد السعودي

تقابل الفريقين الاتحاد والوحدة السعودي، خلال 47 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 35 مباريات، بينما فاز الوحدة في 5 لقاءات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات.

سجل فريق الاتحاد 106 هدفًا، بينما أحرز الوحدة 47 هدفًا.



نتائج الاتحاد والوحدة السعودي خلال الجولة الأولى والثانية

الاتحاد السعودي

فاز فريق الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

حقق فريق الاتحاد، الفوز على نظيره التعاون،بتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

الوحدة السعودي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي.

انتهت مباراة الوحدة ضد العروبة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وجاء تشكيل الوحدة أمام العروبة كالتالي:-

حراسة المرمى: إغناثيو دي أروابارينا.

خط الدفاع: سعيد المولد- جواد اليميق- عبدالله الحافظ- علي مكي.

خط الوسط: يوسف الأمين- علاء حجي- كريغ غودوين.

خط الهجوم: نواف العزيزي- محمد المكعزي- أوديون إيغالو.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

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