الألعاب البارالمبية 2024.. 7 ميداليات مصرية ورسالة خاصة من السيسي

انتهت مساء اليوم الأحد، منافسات البعثة المصرية في الألعاب البارالمبية 2024، التي أقيمت في باريس خلال الفترة من من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

دورة الألعاب البارالمبية 2024، المقامة حالياً في باريس، تعد الدورة السابعة عشرة من هذه البطولة، والتي يشارك بها 4463 رياضيًا من ذوي الهمم، في مختلف البطولات.

وشاركت البعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024، بـ 54 لاعبا ولاعبة في المسابقات المختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية، و الإعاقة الذهنية.

وينشر لكم “الموجز” في هذا التقرير، حصاد بعثة مصر في الألعاب البارالمبية 2024 بباريس، كما أنه يستعرض لكم رسالة الرئيس السيسي الخاصة للأبطال.

مصر تتوج بـ 7 ميداليات في الألعاب البارالمبية 2024

وتوج أبطال مصر في الألعاب البارالمبية 2024 باريس، بـ 7 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر الذهبية في الألعاب البارالمبية 2024، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم، وذلك في رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم فى رفع الأثقال أيضاً.

أما الميداليات البرونزية فحصل عليها منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

الألعاب البارالمبية 2024

السيسي يهنئ أبطال الألعاب البارالمبية 2024

وحرص عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على تهنئة أبطال مصر في الألعاب البارالمبية 2024، من خلال منشور رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وكتب السيسي: "أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية، وهم :

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأتم :"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".

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