بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة تتصدر جوجل.. معلومات مثيرة

تصدرت بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة الصفحات الأولى في جوجل، وذلك بعد انطلاق مع دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، ضمن أبرز الرياضات في دورة الألعاب البارالمبية بـ باريس 2024، والتي انطلقت يوم 28 أغسطس 2024، على أن تنتهي يوم 8 سبتمبر من العام ذاته.

وتعد هذه الدورة السابعة عشرة للألعاب البارالمبية الصيفية المقامة حالياً في باريس، ويشارك بها 4463 رياضيًا من ذوي الهمم، في مختلف البطولات.

وتتمتع بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، بتشجيع كبير، كما أن لاعبي هذه الرياضة، يمتلكون قدرات كبيرة ومميزة، التي تؤهلهم للوصول إلى العالميات.

بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة تتصدر جوجل

واحتفل جوجل بلعبة بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، بتصميم صورة مميزة و خاصة تعبر عن هذه الرياضة.

بناء على ذلك، تصدرت هذه اللعبة محرك بحث جوجل في الساعات الماضية، وكانت لمحافظة مطروح النصيب الأكبر من هذا البحث، ويأتي خلفها القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ويستعرض “الموجز” في السطور الآتية، أبرز المعلومات عن لعبة بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة.

الفرق بين بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة والتنس التقليدية

وتشترك بطولة بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، التي تحظى بجماهيرة كبيرة خاصة بين الرياضيين ذو الإعاقة، مع لعبة التنس، من حيث القواعد وقوانين اللعبة.

ولكن هناك تغييرات وفروق بين لعبة تنس الكراسي المتحركة، والتنس التقليدية، وذلك لاختلاف القدرة بين نجوم اللعبتين.

وتتمثل هذه التعديلات في عدة نقاط أبرزهم، السماح للكرة بالارتداد مرتين قبل إرجاعها، حيث يمكن أن يحدث الارتداد الأول داخل الملعب، كما يُسمح للارتداد الثاني خارج الخطوط.

بطولات تنس الكراسي المتحركة

يشارك لاعبو بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، في بطولات عالمية كبيرة، على رأسهم بطولات الجراند سلام مثل: ويمبلدون، أمريكا المفتوحة، أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة.

بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة

مشاركات البعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024، بـ 54 لاعبا ولاعبة في المسابقات المختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية، و الإعاقة الذهنية.

القنوات الناقلة لـ منافسات بارالمبياد باريس 2024

تُذاع منافسات بارالمبياد باريس 2024، عبر قناة اللجنة البارالمبية الدولية (Paralympic Games) على موقع يوتيوب.

ويتم نقلها أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية بالإضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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