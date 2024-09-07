كل ما تريد معرفته عن بارالمبياد 2024 الفروسية وكيف احتفل به جوجل

خطفت لعبة الفروسية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بارالمبياد 2024، الأنظار حولها، بعد الاحتفاء بها من قبل منصة البحث العالمية “جوجل” اليوم السبت بالتزامن مع إقامة المنافسات، والتي انطلقت أواخر أغسطس الماضي وتستمر حتى غدًا الأحد.

جوجل يحتفي بألعاب الفروسية في بارالمبياد 2024 بباريس

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غيرت شركة جوجل شعارها المعتاد، بوضع صورة لألعاب الفروسية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في الفترة الحالية في بارالمبياد 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

ويقدم الموجز لمتابعيه معلومات عن رياضة الفروسية بعد احتفاء جوجل بها..

شعار الفروسية في بارالمبياد 2024

معلومات عن رياضة الفروسية في بارالمبياد 2024

تعد من أكثر الألعاب البارالمبية التي تلائم ذوي القدرات الخاصة، بمختلف قدراتهم ومدى إعاقتهم الجسدية أو الذهنية، مع تطورها على مر العصور لتناسب جميع المشاركين.

وظهرت الرياضة لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية 1884 في الولايات المتحدة الأمريكية، وواصلت التطور إلى وقتنا الحالي.

فئات رياضة الفروسية في بارالمبياد 2024

تم تصنيف اللعبة إلى 5 فئات وأصناف وهم..

الدرجة الأولى: إعاقة كبيرة في الجذع والأطراف بأكملها.

الإعاقة من الدرجة الثانية في الجذع، ولكن مع وظيفة طبيعية للأطراف العلوية أو وظيفة بسيطة للأطراف السفلية.

الإعاقة من الدرجة الثالثة هي ضعف شديد في كلا الساقين، ولكن هناك ضعف قليل أو معدوم في الجذع، أو ضعف معتدل في الذراعين والجذع والساقين.

أي إعاقة من الدرجة الرابعة تكون على مستوى الأطراف العلوية، أو إعاقة متوسطة في الأطراف الأربعة جميعها أو قصر القامة.

الإعاقة من الدرجة الخامسة هي إعاقة بصرية، مما قد يؤدي إلى العمى التام.

وتشهد منافسات رياضة الخيول 3 مسابقات وهم: ترويض الخيول، قفز الحواجز ومسابقة محاكمة الخيول.

مواعيد منافسات الفروسية في بارالمبياد 2024

ينطلق الاختبار الحر للفرسان من المستوى الأول في تمام الساعة 1:39 ظهرًا.

كما يبدأ الاختبار المخصص للمستوى الثاني في تمام الساعة 3:06 بعد الظهر.

كذلك يكون موعد اختبار المستوى الثالث في تمام الساعة 4:33 عصرًا.

بينما يكون بداية اختبار حر المستوى الرابع في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

وأخيرًا اختبار المستوى الخامسفي تمام الساعة 11:57 صباحًا.

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