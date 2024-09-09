بولندي الجنسية.. تفاصيل انتقال كونراد ميشالاك للزمالك

أكد الإعلامي مدحت شلبي، عن اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك، مع نادي أحد السعودي، على ضم البولندي كونراد ميشالاك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2024. التفاصيل يستعرضها الموجز خلال السطور التالية.

وقال شلبي خلال برنامجه «يا مساء الأنوار» المذاع على «إم بي سي مصر 1»: «نادي الزمالك اتفق مع نظيره أحد السعودي، على ضم مهاجم بولندي قوي، وهو كونراد ميشالاك، البالغ من العمر 26 عاما».

البولندي كونراد ميشالاك

وأضاف شلبي: «تواصلنا مع رئيس نادي أحد شخصيًا، وهو الذي أكد على إتمام الاتفاق مع الزمالك، على ضم كونراد على سبيل الإعارة لمدة موسم، واللاعب طلب راتب مليون و600 ألف دولار».

وأشار: «اللاعب يجيد اللعب في مركز المهاجم الصحيح، والجناح، وسيكون إضافة قوية للقلعة البيضاء».

وكان الزمالك قد تعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

عمر فرج.

محمود بنتايك.

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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