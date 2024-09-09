الكشف عن معلق مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة مصر وبوتسوانا، التي تجمع بينهما، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025.

يستعد منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة مدربه حسام حسن، لمواجهة بوتسوانا في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية.

ويبحث منتخب مصر، عن فوزه الثاني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، من خلال هذا اللقاء، وذلك بعدما حصد انتصاره الأول من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

مصر ينتصر على الرأس الأخضر في الجولة الأولى

وكان منتخب مصر قد انتصر على الرأس الأخضر بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، بالجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أما بوتسوانا فخسر أمام موريتانيا بهدف وحيد، لذلك يطمح المنتخب البوتسواني في تحقيق الفوز على مصر، على أرضه ووسط جمهوره، من أجل الحصول على الثلاث نقاط.

ويستعرض “الموجز” في السطور الآتية، موعد ومعلق مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، وأسعار ذاكر المباراة، بالإضافة إلى ترتيب المجموعة.

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر وبوتسوانا، يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها ملعب "أوبيد إيتاني تشيلوميفي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة مصر بوتسوانا

تنقل أحداث مباراة مصر وبوتسوانا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات كأس أمم أفريقيا.

وتقرر أن يكون معلق مباراة مصر وبوتسوانا، هو علي محمد علي، وذلك عبر قناة بي إن سبورت 2.

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا كالآتي:

1- المدرج الرئيسي.. 70 P بواقع "254.8 جنيه مصري".

2- مدرج باندا.. 50 P أو ما يعادل "182 جنيه مصري".

3- أي مكان آخر في الملعب.. P40 أو ما يعادل "145.6 جنيه مصري".

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا على هذا النحو:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

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