معلومات مثيرة عن حكم مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة منتخب مصر وبوتسوانا وهو الصومالي عمر عبد القادر ارتان وذلك في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وسيعاون الحكم الصومالي كل من حمزة حاجي كمساعد أول، وعلي محمد كمساعد ثانٍ، وأحمد حسن حسين كحكم رابع.

قاد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريبًا صباحيًا أخيرًا في استاد القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

تفاصيل مبارا منتخب مصر وبوتسوانا

ستقام منتخب مصر وبوتسوانا في استاد فرانسيتون في بوتسوانا، الذي يتسع لـ 26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تكون المدرجات مليئة لدعم الفريق المحلي.

خسرت بوتسوانا بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام موريتانيا في المباراة التي أقيمت يوم السبت، وتسعى لتعويض الخسارة أمام منتخب مصر، خاصة أن المباراة ستكون على أرضها.

انتصر منتخب مصر على منتخب كاب فيردي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة الماضي في استاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

سجل أهداف منتخب مصر في هذه المباراة كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23 و45 و69.

معلومات قوية عن حكم مباراة منتخب مصر وبوتسوانا



ويرصد لكم "الموجز" معلومات عن حكم مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

من مواليج عام 1995 فى حي ودجر بالعاصمة الصومالية مقديشو.

خاص نصيبا وفيرا من التعليم وحصل على بكالوريوس فى التنمية.

عمر عبد القادر ارتان

ظهر ارتان فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ودوري الأبطال والكونفدرالية.

تم اختيار ارتان في عام 2016 حكما في الدوري الصومالي الدرجة الأولى.

وفي عام 2018 تم اعتماده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكما عالميا.

أول مشاركة عالمية له تحكيميا كانت مباراة في كينيا بين ناديين من كينيا ومدغشقر.

شارك عمر عبد القادر كحكم في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة 2022

شارك الحكم الصومالي فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023

اقرأ أيضًا..

اقرأ أيضا:

اعرف موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة بالترددات

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية