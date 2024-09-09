بسبب الغيابات.. تغييرات في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

سيجري حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، عدة تغييرات على التشكيل الذي سيدفع به في مباراته ضد بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة

موعد مباراة مصر ضد بواتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد نظيره بوتسوانا في تمام الرابعة عصر غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

ويستعرض الموجز تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نظيره بوتسوانا في مباراة الغد..

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمام نظيره بوتسوانا والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025، تغييرات متعددة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفراعنة.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وستشهد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوتسوانا عدة غيابات عن القائمة الأولية التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة قبل انطلاق معسكر سبتمبر الجاري.

وتشمل قائمة غيابات منتخب مصر كل من..

محمد عبد المنعم - بعد الاعتذار عن حضور المعسكر الحالي

إمام عاشور - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة في المران الجماعي

أحمد حجازي - بعد الاستبعاد بسبب الأزمة الأخيرة مع حسام حسن

مصطفى محمد - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

عمر مرموش - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر - 3 نقاط.

2- موريتانيا - 3 نقاط.

3- بوتسوانا - بدون نقاط.

4- الرأس الأخضر - بدون نقاط

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