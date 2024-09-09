بيان عاجل من اتحاد بوتسوانا لكشف مستجدات أزمته قبل مواجهة منتخب مصر

قدم منتخب بوتسوانا طلبًا عاجلًا إلى الاتحاد الأفريقي قبل مواجهة منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والمواجهة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويستعد منتخب بوتسوانا لاستضافة منتخب مصر مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعرض الموجز بيان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، وطلبه المقدم إلى نظيره الأفريقي “كاف”، لتأجيل مباراته ضد منتخب مصر لحين عودة البعثة من موريتانيا.

بيان الاتحاد البوتسواني حول مباراته ضد منتخب مصر

وقال الاتحاد البوتسوامي في بيان رسمي له صباح اليوم الاثنين: “يود اتحاد بوتسوانا لكرة القدم (BFA) إبلاغ الجمهور وجميع أصحاب المصلحة بالقضايا اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة الحمير الوحشية من موريتانيا”

بوتسوانا تكشف كواليس أزمتها في موريتانيا قبل مواجهة مصر

واضاف اتحاد بوتسوانا: “وواجه الفريق، الذي كان من المقرر أن يصل إلى بوتسوانا منتصف ليل أمس، تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم”.

وتابع: “ومن المتوقع الآن أن يغادر الفريق موريتانيا في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم ومن المقرر أن يصل إلى بوتسوانا غدا في الساعة 09:00 صباحا. على الرغم من هذه التأخيرات، نريد أن نؤكد للأمة والمشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية عالية وملتزم بتقديم أفضل أداء له”.

طلب تأجيل مباراة بوتسوانا ضد منتخب مصر

بوتسوانا تطلب رسميًا تأجيل المباراة ضد منتخب مصر

وأردف اتحاد بوتسوانا: “لا يزال من المقرر أن تنطلق مباراة التصفيات المقبلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ضد مصر في تمام الساعة 15:00. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار صحة اللاعبين بعد وصولهم المتأخر”.

وأكمل: “تواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء، نحن في انتظار رد من CAF وسنقدم المزيد من التحديثات بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات".

واختتم: “يقدر منتدى بواو الاسيوى تفهم ودعم الأمة والداعمين وأصحاب المصلحة خلال هذا الوقت. نحن ملتزمون بضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبينا وهم يستعدون لهذه المواجهة الحاسمة. ونشكر الجميع على دعمهم المستمر وصبرهم”.

اقرأ أيضا:

اعرف موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة بالترددات

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية