بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الاثنين 9-9-2024 في تصفيات أفريقيا

تستكمل على مدار اليوم الاثنين منافسات تصفيات أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة المغربية في صيف العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، سيتأهل 23 منتخبًا عن طريق التصفيات بينما ضمن منتخب المغرب مقعده باعتباره المستضيف.

وبجانب تصفيات أفريقيا 2025، تستكمل أيضًا على مدار اليوم الاثنين 9 - 9 - 2024، مباريات الجولات الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 9-9-2024 والقنوات التي تقوم بنقلها، في تصفيات أفريقيا وبطولة دوري الأمم الأوروبية…

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية المستوى الثالث

قبرص ضد كوسوفو – في تمام الساعة 7مساء

رومانيا ضد ليتوانيا – في تمام الساعة 9.45 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول

في قمة لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الجارية.

فرنسا ضد بلجيكا – في تمام الساعة 9.45 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

منتخب فرنسا

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية المستوى الثاني

الكيان الصهيوني ضد إيطاليا – في تمام الساعة 9.45 مساء

الجبل الأسود ضد ويلز – في تمام الساعة 9.45 مساء

تركيا ضد أيسلندا – في تمام الساعة 9.45 مساء

النرويج ضد النمسا – في تمام الساعة 9.45 مساء

سلوفينيا ضد كازاخستان – في تمام الساعة 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

بوروندي ضد السنغال – في تمام الساعة 4 مساء

النيجر ضد غانا – في تمام الساعة 6 مساء

غينيا الإستوائية ضد توجو – في تمام الساعة 6 مساء

أوغندا ضد الكونغو – في تمام الساعة 7 مساء

مدغشقر ضد جزر القمر – في تمام الساعة 7 مساء

ليسوتو ضد المغرب – في تمام الساعة 9 مساء - عبر قناة beIN Sports HD 2 - في تصفيات أفريقيا 2025

أنجولا ضد السودان – في تمام الساعة 10 مساء - عبر قناة beIN Sports HD 5

إثيوبيا ضد جمهورية الكونغو – في تمام الساعة 10 مساء

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