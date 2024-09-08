موعد ومعلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

تبحث جماهير كرة القدم العالمية، عن موعد و معلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا، المرتقبة بينهما في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

مباراة فرنسا وبلجيكا، أحد أبرز منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بهذه النسخة، لذلك فهي محط اهتمام كبير لجماهير كرة القدم.

وتقرر أن يتواجه منتخب فرنسا مع نظيره بلجيكا، في ثاني جولات المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما كل من إيطاليا والكيان الصهيوني.

نتائج فرنسا وبلجيكا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا

في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، سقط المنتخب الفرنسي في فخ هزيمة إيطاليا بنتيجة 3-1، بينما نجح البلجيكي في حصد أول فوز له بنفس النتيجة على الكيان الصهيوني.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد ومعلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا

وتحدد أن يكون يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا القادمة.

وتبدأ صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية إلا ربع بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة فرنسا

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا

استقرت شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية، على معلق مباراة فرنسا وبلجيكا.

وتقرر أن يكون العماني خليل البلوشي، معلق مباراة فرنسا وبلجيكا، عبر قناة بي إن سبورت1.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا أمام بلجيكا كالآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – وليام ساليبا – تيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – أدريان رابيو – برادلي باركولا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني- فايس- فيرتونخين- ثياتي.

الوسط: يانيك كاراسكو- أمادو أونانا- كيفين دي بروين.

الهجوم: جيريمي دوكو- لويس أوبيندا- روميلو لوكاكو.

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