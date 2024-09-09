جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-9-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-9-2024 في مختلف البطولات الإفريقية والأوروبية، كما أنها تبحث عن والقنوات الناقلة لها.

لذلك، حرص "الموجر"، على أن ينشر لمتابعيه الكرام خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

ويقام اليوم مواجهات نارية، في بطولتي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، ودوري الأمم الأوروبية من نفس الموسم، وذلك في إطار منافسات فترة التوقف الدولي بـ سبتمبر.

من أهم مباريات اليوم، لقاء فرنسا وبلجيكا، ومواجهة تركيا وآيسلندا، في دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، كما يقام صدام قوي بين المغرب وليسوتو اليوم أيضاً في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

- السنغال ضد بورندي / الرابعة عصراً.

- توجو ضد غينيا الاستوائية / السادسة مساء.

- النيجر ضد غانا / 6:00 مساء.

- أوغندى ضد الكونغو / السابعة مساء.

- جزر القمر ضد مدغشقر / 7:00 مساء.

- المغرب ضد ليسوتو / التاسعة مساء.

- الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا / العاشرة مساء.

- السودان ضد أنجولا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

- قبرص ضد كوسوفو / 7:00 مساء.

- النمسا ضد النرويج / العاشرة إلا ربع مساء.

- رومانيا ضد لتوانيا / 9:45 مساء.

- سلوفينيا ضد كازاخستان / العاشرة إلا ربع مساء.

- ويلز ضد مونتينيغرو / 9:45 مساء

- تركيا ضد آيسلندا / 9:45 مساء.

- فرنسا ضد بلجيكا / العاشرة إلا ربع مساء.

منتخب فرنسا

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم القنوات

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – وليام ساليبا – تيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – أدريان رابيو – برادلي باركولا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني- فايس- فيرتونخين- ثياتي.

الوسط: يانيك كاراسكو- أمادو أونانا- كيفين دي بروين.

الهجوم: جيريمي دوكو- لويس أوبيندا- روميلو لوكاكو.

اقرأ أيضا:

موعد ومعلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

الألعاب البارالمبية 2024.. 7 ميداليات مصرية ورسالة خاصة من السيسي