جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -9-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، كما ترغب في معرفة القنوات الناقلة لها.

لذلك، حرص "الموجر"، على أن ينشر لمتابعيه الكرام خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

يشهد اليوم الأحد، على مواجهات نارية، في مختلف البطولات القارية، أثناء فترة التوقف الدولي بسبتمبر 2024، أبرزهم دوري أمم أوروبا، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أهم مباريات اليوم

مباراة تونس وجامبيا، من أبرز مباريات اليوم، في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

وتقام مواجهة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، ضمن مباريات اليوم أيضاً، كما يلتقي منتخب بولندا مع كرواتيا بنفس البطولة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة البرتغال واسكتل

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

- تونس ضد جامبيا / الأحد / السادسة مساء.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

- لوكسمبورغ ضد بيلاروسيا / الرابعة عصراً.

- ليشتنشتاين ضد جبل طارق / السابعة مساء.

- سلوفاكيا ضد أذربيجان / 7:00 مساء.

- بلغاريا ضد إيرلندا / السابعة مساء.

- الدنمارك ضد صربيا / السابعة مساء.

- بولندا ضد كرواتيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- البرتغال ضد اسكتلندا / 9:45 مساء.

- إسبانيا ضد سويسرا / العاشرة إلا ربع مساء.

- السويد ضد إستونيا / العاشرة إلا ربع مساء.

منتخب الدنمارك

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل منتخب بولندا المتوقع أمام كوراتيا

حراسة المرمى: سكوربسكي.

خط الدفاع: جان بيدناريك، بافيل دافيدوفيتش، جاكوب كيويور.

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، جاكوب مودر، زيلينسكي، زاليفسكي.

الهجوم: شيمانسكي، روبرت ليفاندوفسكي، أوربارسكي.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام اسكتلندا

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: كارفاخال، لي نورماند، لابورت وكوكوريلا.

الوسط: زوبيميندي، فابيان رويز وأولمو.

الهجوم: ايوزي، لامين يامال ونيكو ويليامز.

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