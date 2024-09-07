جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7-9-2024 والقنوات الناقلة لها، يحظى اهتمام جماهير كرة القدم، في مختلف أنحاء العالم. يضم جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، عدة مواجهات نارية، في أبرز بطولات فترة التوقف الدولي، على رأسهم دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم 2026.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة إنجلترا ضد إيرلندا، ومباراة ألمانيا أمام المجر، بالإضافة إلى لقاء هولندا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية .

وينشر لكم "الموجز"، في جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7-9-2024 والقنوات الناقلة لها خلال هذا التقرير.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

- جزر فارو ضد مقدونيا / الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- أرمينيا ضد لاتفيا / السابعة مساء.

- مالطا ضد مولدوفا / 7:00 مساء.

- جوجيا ضد التشيك / السابعة مساء.

- إنجلترا ضد إيرلندا / السابعة مساء.

- أوكرانيا ضد ألبانيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- اليونان ضد فنلندا / 9:45 مساء.

- ألمانيا ضد المجر / العاشرة إلا ربع مساء.

- هولندا ضد البوسنة والهرسك / 9:45 مساء.

منتخب إنجلترا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

- موريتانيا ضد بوتسوانا / السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيجيريا ضد بينين / 7:00 مساء.

- الكاميرون ضد ناميبيا / السابعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم

- باراجواي ضد أوروجواي / الثانية والنصف فجراً.

- البرازيل والأكوادور / الرابعة فجراً.

- بيو ضد كلومبيا / الرابعة والنصف فجراً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لأبرز مباريات اليوم

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام إيرلندا

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع : كولويل – هاري ماجواير – جون ستونز.

خط الوسط: ديكلان رايس – جالاجير – كوبي ماينو – ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام المجر اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب ألمانيا ضد المجر كالآتي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماكسيميليان ميتلشيت، جوناثان تاه، أنطونيو رودريجو، جوشوا كيميش.

وسط الملعب: توني كروس، روبرت أندريش.

الوسط الهجومي: فلوريان فيرترن، إلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

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