مدرب البرتغال يفاجئ كريستيانو رونالدو قبل مواجهة اسكتلندا بـ دوري الأمم الأوروبية

اتخذ روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، قراراً مفاجئًا يخص كريستيانو رونالدو، قبل مباراة اسكتلندا المرتقبة بينهما في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي

أنهى منتخب البرتغال استعداداته لمواجهة اسكتلندا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال واسكتلندا مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، على ملعب "بنفيكا".

مدرب البرتغال يصدم كريستيانو رونالدو

وتفاجئ رونالدو، أنه خارج تشكيل البرتغال الأساسي، وذلك بعدما قرر مارتنيز تواجد القائد كريستيانو على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وأثار هذا القرار الجدل كثيراً خاصة أن رونالدو قدم مستوى أكثر من رائع في مباراة البرتغال الماضية أمام كرواتيا.

تشكيل البرتغال أمام إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل البرتغال لمواجهة اسكتلندا كالآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، نيلسون سيميدو، روبن دياز، أنطونيو سيلفا.

الوسط: جواو بالينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: بيدرو نيتو، ديوجو جوتا، لياو.

منتخب البرتغال - كريستيانو رونالدو

ونجح منتخب البرتغال في حسم أول ثلاث نقاط له، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، على كرواتيا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

علماً بأن كريستيانو رونالدو، أحرز هدف فوز البرتغال على كرواتيا في هذه المواجهة، ليتوصل الدون إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الدولية.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بجانب كل من، كرواتيا وبولندا و إسكتلندا.

ويحتل البرتغال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يقع اسكتلندا بالمركز الثالث بدون نقاط.

ترتيب مجموعة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

بولندا (3 نقاط)

البرتغال ( 3 نقاط)

اسكتلندا ( بدون نقاط)

كرواتيا ( بدون نقاط)

القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال وإسكتلندا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية ، وتحديداً قناة beIN SPORTS HD 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

اقرأ أيضا:

الألعاب البارالمبية 2024.. 7 ميداليات مصرية ورسالة خاصة من السيسي

محمد صلاح يشعل المنافسة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس.. سر العام الأخير