"الموجز" يكشف خطوة الزمالك القادمة لضم نجم تونس مجانا

كشف مصدر موثوق، لـ الموجز، عن خطوة الزمالك القادمة، لحسم صفقة نجم تونس مجاناً، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مازالت إدارة نادي الزمالك تسابق الزمن، من أجل دعم وتعزيز صفوف الفريق، بصفقات قوية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ونجحت إدارة الزمالك، في تخطي بعض العقبات لتحقيق ذلك بالفعل، والتي أبرزهم حل أزمة إيقاف القيد.

صفقات الزمالك الجديدة

وتمكن الزمالك، من حسم بعض الصفقات بالفعل، وذلك بعد تعاقده مع المغربي محمود بنتايج من نادي سانت ايتيان الفرنسي، بالإضافة إلى التعاقد مع عمر فرج من أيك السويدي.

وترددت أنباء، أن الزمالك صوب أنظاره نحو التونسي نعيم السليتي، من أجل الحصول على خدماته في الموسم الجديد.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نعيم السليتي

وحرص "الموجز"، على أن يعرف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم التونسي نعيم السليتي في الصيف.

وأكد لنا مصدر، أن السليتي، أحد صفقات الزمالك المنتظرة في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما لفتت اللاعب أنظار مسؤولي الأبيض في الفترة الماضية.

وأوضح، بأن مسؤولي الأبيض، دخلوا في مفاوضات مكثفة مع اللاعب بالفعل، من ضمه في الصيف، في صفقة انتقال حر، نظراً لأنه لم ينتمي لأي ناد في الوقت الحالي، منذ انتهاء عقده مع الأهلي القطري.

نعيم السليتي

خطوة الزمالك القادمة لضم السليتي

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزمالك يقترب من التوقيع مع النجم التونسي مجاناً، لكنه بدأ في خطوة مقدمة، وهي تسويق سامسون أكينولا، حتى يفسح مكان لأجنبي جديد في الفريق الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن النجم التونسي نعيم السليتي صاحب الـ 32 عاماً، سجل 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة مع النادي الأهلي القطري في الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يستعد فريق الزمالك في الوقت الحالي، لبداية مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

قائمة الزمالك الإفريقية لموسم 2024-2025

واستقر الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، على قائمة الأبيض الإفريقية لموسم 2024-2025 والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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