تصفيات أمم أفريقيا.. اعرف موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي يصطدم خلالها بمنتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري,

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا..

موعد مباراة مصر ضد بواتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد نظيره بوتسوانا في تمام الرابعة عصر غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

وجاء تردد قناة بي إن سبورت على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/2.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في مباراة بوتسوانا بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وتضم قائمة منتخب مصر التي اتجهت إلى بوتسوانا لخوض المباراة المقبلة في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2026 لتضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر - أحمد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أسامة فيصل.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

محمد عبد المنعم - امام عاشور - أحمد حجازي - مصطفى محمد - عمر مرموش

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