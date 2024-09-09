الزمالك يُطيح بصفقة الشتاء بسبب نجم تونس.. ما القصة؟

حسم مصدر داخل الزمالك الجدل المثار حول انضمام اللاعب التونسي نعيم السليتي نجم نادي الأهلي القطري السابق إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية قطرية عن اقتراب الدولي التونسي من الانتقال لصفوف الزمالك وذلك نظرًا لرغبة الفريق في تعزيز صفوفه بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك يُطيح بـ سامسون أكينولا بسبب السليتي

وأكد مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن السليتي من بين المرشحين بقوة للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار إلى أن هناك اتصالات مع اللاعب إلا أنه لا يوجد اتفاق رسمي بين الناديين.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تمت الصفقة مع السليتي، سيتم البحث بشكل رسمي عن فسخ التعاقد بالتراضي مع البنيني سامسون أكينولا خاصًة مع وجود نجم تونس كواحد من خمسة لاعبين أجانب في الفريق.

الزمالك- سامسون أكينولا

وقد حسم مسئولو الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بما في ذلك انضمام محمود بنتايج من نادي سانت ايتيان الفرنسي، بالإضافة إلى عمر فرج من أيك السويدي.

الزمالك يواصل استعدادته لمواجهة الشرطة الكيني

يستمر الفريق الكروي لنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في التحضير لمواجهة فريق الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الجديدة، حيث ستتوجه البعثة البيضاء إلى نيروبي يوم الأربعاء المقبل.

تم رفض استخدام طائرة خاصة من قبل إدارة الزمالك لتوفير التكاليف المالية، حيث يُمكن الوصول إلى نيروبي في كينيا مباشرة دون الحاجة للهبوط في محطة ترانزيت.

من المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة في 16 من هذا الشهر بعد انتهاء المباراة مع الشرطة الكينية.

يتطلع الزمالك إلى انطلاق موسمه الجديد في بطولة كأس الكونفدرالية في سبتمبر المقبل بعد انتهاء الموسم المحلي وخروج الفريق من كأس مصر.

سيلتقي فريق الشرطة الكيني نظيره الزمالك في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، بعد فوزه على البن الإثيوبي بهدف نظيف في مباراة العودة بالدور التمهيدي من البطولة.

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