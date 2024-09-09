الزمالك يكشف لـ"الموجز" التفاصيل الكاملة للتعاقد مع محمد حمدي

وقع محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لنادي إنبي، على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لموسم واحد على سبيل الإعارة اعتبارًا من الموسم المقبل.

أكد مصدر في الزمالك خلال تصريحاته لـ"الموجز" أن هناك بندًا يضع الزمالك في أولوية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

تفاصيل صفقة انتقال محمد حمدي لـ الزمالك

دخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رئيس إنبي، أيمن الشريعي، لحسم صفقة الإعارة قبل التوصل إلى اتفاق على جميع التفاصيل وتوقيع العقود من قبل اللاعب.

وأوضح المصدر أن قيمة الإعارة تبلغ 3 ملايين جنيه، مع حق الزمالك في الحصول على نسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من قيمة بيع اللاعب خارج مصر خلال مدة الإعارة.

محمد حمدي- الزمالك

في الفترة الأخيرة، تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر المغربي محمود بنتايك من فريق سانت إتيان الفرنسي لموسم واحد أيضًا بصفة إعارة مع خيار شراء.

وقد تعاقد النادي أيضًا مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج من فريق أيك السويدي لمدة ثلاثة مواسم.

يستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني في 14 سبتمبر الحالي في نيروبي، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة، على أن يعود الفريق إلى القاهرة في 16 سبتمبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً يوم 20 سبتمبر الحالي.

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - ياسر حمد - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد - محمد شحاتة - زياد كمال - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد حمدي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - ترافيس موتيابا - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد عاطف - مهاب ياسر.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا - محمد صلاح زكي.

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