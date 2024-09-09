من هو كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة؟.. أرقام مُذهلة

يعتبر لاعب الجناح الأيمن البولندي كونراد ميشالاك، الذي يلعب في فريق أحد السعودي، هدفًا لنادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول.

ويتفاوض الزمالك حاليًا مع ميشالاك بشأن قيمة راتبه في صفقة انتقاله إلى الفريق الأبيض على سبيل الإعارة لموسم واحد.

كونراد ميشالاك صفقة إنقاذ لموسم الزمالك الجديد

يتميز كونراد ميشالاك، البولندي الجنسية والمولود في 7 فبراير 1997 في مدينة بلاونيس، بولندا، بالسرعة الكبيرة والمهارات العالية في المراوغة والتمريرات الحاسمة في الهجوم.

وخاض كونراد ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا مع أندية تركية مثل أنقرة غوجو وألانيا سبور، قبل أن ينضم إلى أحد السعودي حيث شارك في 3 مباريات هذا الموسم، سجل هدفًا وصنع آخر.

وعلم “الموجز” أن الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع فريق أحد لاستعارة كونراد لمدة موسم واحد، وقد رحب النادي السعودي بالعرض، لكنه خلق فرصة للعب للتفاوض مع الزمالك حول قيمة راتبه.

وبحسب مصدر في الزمالك، يتلقى كونراد ميشالاك حاليًا في أحد السعودي راتبًا يقترب من مليون و500 ألف دولار، بينما عرض الزمالك عليه الاستعارة براتب 800 ألف دولار.

يفضل كونراد ميشالاك الحصول على راتب يتجاوز المليون دولار، وما زالت المفاوضات جارية في الآونة الأخيرة بهدف إتمام الصفقة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة الكيني

يستمر فريق كرة القدم في نادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، اليوم الاثنين في استعداداته لمواجهة الفريق الكيني الشرطة في انطلاقة مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الجديدة.



ومن المقرر عدم سفر الفريق بطائرة خاصة من قبل إدارة الزمالك لتوفير السيولة المالية، حيث تتوفر رحلات جوية مباشرة إلى نيروبي في كينيا دون الحاجة للهبوط في ترانزيت.

من المخطط عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة في السادس عشر من هذا الشهر، بعد ختام مباراتهم مع الشرطة الكينية.

لعب الزمالك مباراتين وديتين في يوم واحد خلال معسكر برج العرب ف حيث التقى بفريق راية وانتهت المباراة بفوز الفريق بنتيجة 3-2، حيث سجل سامسون أكينيولا ومحمود بنتايك وحسام أشرف أهداف الزمالك.

في المساء، خاض الزمالك مباراته الودية الثانية ضد الشرطة العراقية وانتهت بانتصار الزمالك بنتيجة 3-2، حيث سجل ناصر منسي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد أهداف الفريق الأبيض.

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