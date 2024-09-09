الزمالك يحصل على توقيع جوهرة الدوري المصري في صفقة نارية.. خاص

أكد مصدر موثوق لـ "الموجز"، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في الحصول على توقيع جوهرة الدوري المصري، من أجل ضمه في الصيف.

تكثف إدارة الزمالك جهودها في الوقت الحالي، لدعم وتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأبرم الزمالك عدة صفقات نارية بالفعل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التخلص من أزمة إيقاف القيد.

صفقات الزمالك الجديدة 2024

وضم الزمالك 3 صفقات قوية حتى الآن وهم، المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى الفلسطيني عمر فرج، مهاجم أيك السويدي، والجابوني آرون سالم بوبيندزا، الصفقة المجانية، ويسعى الزمالك لدعم المراكز الضعيفة في الفريق بصفقات جديدة أخرى.

الزمالك يحصل على توقيع محمد حمدي

وكانت التقارير قد أفادت، بأن الزمالك يستهدف الحصول على خدمات محمد حمدي نجم نادي إنبي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلم "الموجز"، أن الزمالك تمكن من الحصول على توقيع محمد حمدي بالفعل لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر لنا، بأن الاتفاق تم في صفقة محمد حمدي، ولم يتبقى سوى الرتوش الأخيرة، والأعلان الرسمي عنها.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك، يخطط أيضاً، للتعاقد مع التونسي نعيم السليتي، في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الجاري.

الزمالك يستعد لخوض مباريات الكونفدرالية

على الجانب الآخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لبدء مشوار الأبيض في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك

الجدير بالذكر، أن قائمة الزمالك الإفريقية لموسم 2024-2025 جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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