يستعد المنتخب السعودي ، لمواجهة نظيره الصيني، على ملعب داليان سويوان، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. التفاصيل في التقرير التالي عبر الموجز.

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يواجه منتخب السعودية، بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، نظيره الصين، غدًا الثلاثاء، في الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

منتخب السعودية والصين

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباراة السعودية وإندونيسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وقنوات الكأس الأولى و BEIN SPORT HD AFC.

وكان منتخب الصين قد خسر المباراة الأولى بسباعية ضد اليابان، بينما تعادل السعودية مع إندونيسيا، بنتيجة 1-1، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب البحرين بنفس الرصيد، في حين يأتي منتخب اندونيسيا والسعودية في المرتبة الثانية والثالثة برصيد نقطة وحيدة، والصين واستراليا بدون نقاط.

قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة الصين

في حراسة المرمي: محمد العويس – احمد الكسار – راغد نجار – محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش.

خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان – عبدالله رديف – محمد مران – عبدالرحمن غريب.

قائمة هدافي المنتخب السعودي

محمد السهلاوي: 17 هدفًا سامي الجابر: 16 هدفًا. طلال المشعل: 14 هدفًا. عبيد الدوسري: 13 هدفًا. خالد مسعد: 11 هدفًا. صالح الشهري: 11 هدفًا. سالم الدوسري: 10 أهداف.

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