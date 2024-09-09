موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا النهائي في تصفيات أمم أفريقيا.. كاف يحسم

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القرار النهائي بشأن موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منافسه بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا "كان 2025" بالمغرب.

وتفوق المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن على منافسه كاب فيردي (الرأس الأخضر) في اللقاء السابق بالجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا وذلك بثلاثة أهداف نظيفة.

كاف يحدد موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

وعلم"الموجز" أن كاف قد استقر على إقامة موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً بدلًا من الرابعة عصرً بتوقيت القاهرة على ملعب الأخيرة.

وقد تقدم الاتحاد البوتسواني بطلب إلى نظيره الإفريقي من أجل إقامة مواجهة منتخب مصر مساءً بدلًا من موعدها السابق في ظل عدم وصول بعثة المنتخب من نواكشوط بسبب ظروف الطيران.

ووافق بشكل رسمي الاتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة على طلب نظيره البوتسواني على الرغم من اعتراض اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام في خطاب رسمي لـ"كاف".

وجاء اعتراض الاتحاد المصري في ظل ارتباطات اللاعبين المحترفين بموعد السفر إلى بلاد أنديتهم فضلًا عن المشاركة الإفريقية للأندية المحلية على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في أمم أفريقيا

وجاء قائمة منتخب مصر المسافرة إلى بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز)- أحمد عيد (المصري البورسعيدي)

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).



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