أوضح الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، أن كثرة الأجانب في الدوري السعودي، تسببت في معاناة المنتخب السعودي، وعلى اللاعبين السعوديين بذل مجهودات أكبر، من أجل الحصول على فرصة اللعب في الدوري السعودي.

روبرتو مانشيني

بسبب كثرة الأجانب في الدوري.. مانشيني يعاني من لاعبي منتخب السعودية

وفي التفاصيل التي يكشفها الموجز، قال مانشيني في مؤتمر صحفي: "أنه يعاني من قلة مشاركة لاعبيه بصفة أساسية مع أنديتهم، وأن عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي مشكلة، ولكن مستقبلا نتمنى أن يبذل اللاعبين السعوديين جهدهم للحصول على دقائق أكبر للعب".

ويحل منتخب السعودية ضيفا على نظيره الصيني ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2026.

وأكمل "بغض النظر عن طريقة لعب المنتخب الصيني، يجب أن نركز على طريقتنا لتحقيق الفوز والنقاط الـ3 يوم الثلاثاء".

وتابع "مثلما استغلت اليابان الفرص أمام الصين سنستغلها نحن أيضًا، فقد عملنا كثيراً في التدريبات على كيفية استغلالها".

وكان منتخب اليابان قد حقق الفوز على نظيره الصيني بسباعية نظيفة في مباراة الجولة الأولى.

وشدد مانشيني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لدي 20 لاعبا يجلسون احتياطيين في المباريات المحلية، يجب مشاركة لاعبي المنتخب السعودي بصفة أساسية مع أنديتهم".

وأضاف "لا يوجد حل لهذه المعضلة، وعلينا فقط تكثيف العمل معهم، مع كل ذلك توجد هوية للمنتخب، ولديه أسلوب لعب خاص".

وتسمح لوائح الدوري السعودي بضم كل فريق 8 لاعبين أجانب إضافة إلى لاعبين تحت السن ليصبح المجموع 10 لاعبين.

تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي بهدف لكل فريق في نتيجة محبطة في أولى جولات المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول لمنتخب إندونيسيا، سجله رانجار أورات مانجوين في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ونجح مصعب الجوير في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بالشوط الأول.

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس إندونيسيا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخبات أستراليا واليابان والصين والبحرين وإندونيسيا.

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