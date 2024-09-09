بشكتاش التركي يغازل نجم النصر السعودي ساديو ماني.. تفاصيل مثيرة

كشفت تقارير صحفية تركية مساء اليوم الاثنين، عن تطورات في مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، واحتمالية تغيير مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعرض الموجز مستجدات مصير ساديو ماني مع الدوري السعودي..

ساديو ماني على رادار بشكتاش التركي

وأكدت التقارير التركية التي تم تداولها مساء اليوم الاثنين، أن نادي بشكتاش التركي يغازل الدولي السنغالي للحصول على خدماته، وتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025

وأوضحت صحيفة حريات التركية عن تقدم نادي بشكتاش التركي، من أجل ضم ساديو ماني واقتراب حسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن حسن آرات رئيس نادي بشكتاش قد توجه إلى المملكة العربية السعودية من أجل التفاوض بشكل شخصي مع صديقه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر.

خطة بشكتاش للحصول على خدمات ساديو ماني

ويسعى بشكتاش لتدهور العلاقة بين ساديو ماني وناديه النصر السعودي في الفترة الأخيرة، وعدم تأقلم الدولي السنغالي في صفوف الفريق.

وانتقل الدولي السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي النصر السعودي قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضمن خطى المملكة العربية السعودية لاستقطاب اللاعبين الأجانب الكبار فب الدوري السعودي للمحترفين، في خطة الاستثمار ورؤية المملكة 2030 قبل استضافة كأس العالم في نسخته 2034

وقضى ساديو ماني موسما واحدا فقط في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، والذي انضم إليه بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

ماني

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الهلال - 6 نقاط.

2- القادسية - 6 نقاط.

3- الاتحاد - 6 نقاط.

4- الاتفاق - 6 نقاط.

5- النصر - 4 نقاط.

6- الرياض - 4 نقاط.

7- الوحدة - 4 نقاط.

8- الأهلي - 3 نقاط.

9- التعاون - 3 نقاط.

10- الشباب - 3 نقاط.

11- الخليج - 3 نقاط.

12- الفتح - 3 نقاط.

13- الرائد - نقطة واحدة.

14- ضمك - بدون نقاط.

15- العروبة - بدون نقاط.

16- الخلود - بدون نقاط.

17- الفيحاء - بدون نقاط.

18- الأخدود - بدون نقاط.

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