مانشيني يكشف بوادر أزمة بسبب أجانب الدوري السعودي

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، عن بوادر أزمة بسبب أجانب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة في المواسم الأخيرة وتأثيرها على مستوى وظهور اللاعبين المحليين.

وأكد مانشيني في شكواه أن تهميش دور اللاعب المحلي في الدوري السعودي للمحترفين، سيؤثر بشكل كبير على مستوى منتخب السعودية في المحافل الدولية وأمام المنتجات الكبرى.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات مانشيني وانتقاده لتهمسش دور اللاعب السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

انتقاد مانشيني لكثرة الأجانب في الدوري السعودي

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة والتي ستجمع بين منتخبي السعودية ونظيره الصين، في إطار تصفيات أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في نسختها المقبلة، إن خسارة منتخب الصين بسباعية لن تؤثر عليه أمام نظيره السعودي.

وأضاف مدرب منتخب السعودية: “بصرف النظر عن طريقة لعب المنافس، يجب أن نركز على أنفسنا وطريقتنا من أجل تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث، نأمل أن نكون في يومنا غدا، ونستغل الفرص أمام الصين، كما فعلت اليابان".

واسترسل المدرب الإيطالي في تصريحاته: "قد عملنا كثيرا في التدريبات على كيفية استغلال الفرص المتاحة".

كما وتطرق مدرب المنتخب السعودي لعدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، ومدى تأثيره على أداء لاعبي الأخضر.

وقال مانشيني: "عدد أجانب الدوري السعودي مشكلة، لكن مستقبلا أتمنى أن يبذل اللاعبون السعوديون جهدهم للحصول على دقائق لعب أكبر".

روبرتو مانشيني - منتخب السعودية

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الهلال - 6 نقاط.

2- القادسية - 6 نقاط.

3- الاتحاد - 6 نقاط.

4- الاتفاق - 6 نقاط.

5- النصر - 4 نقاط.

6- الرياض - 4 نقاط.

7- الوحدة - 4 نقاط.

8- الأهلي - 3 نقاط.

9- التعاون - 3 نقاط.

10- الشباب - 3 نقاط.

11- الخليج - 3 نقاط.

12- الفتح - 3 نقاط.

13- الرائد - نقطة واحدة.

14- ضمك - بدون نقاط.

15- العروبة - بدون نقاط.

16- الخلود - بدون نقاط.

17- الفيحاء - بدون نقاط.

18- الأخدود - بدون نقاط.

إقرأ أيضًا:

بيرشكوت يعلن رسميا ضم مروان الصحفي وفيصل الغامدي لاعبا اتحاد جدة

فرمان رسمي من فيرينتسفاروشي المجري يحسم صفقة بن رمضان لـ الأهلي