كارلوس ستراندبيرج.. دبابة بشرية على رادار الأهلي في الصيف

ارتبط اسم اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و يواصل مسئولو النادي الأهلي مساعيه من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيشهد على مواجهات نارية والتي يبدأها بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك في السوبر الإفريقي.

ووفقا لموقع "فوتبول ديجيتال" التركي، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضا رسميا للتعاقد مع كارلوس ستراندبيرج

مهاجم نادي هاتاي سبور التركي الذي ينتهي تعاقده معه في صيف 2027.

من هو كارلوس ستراندبيرج صفقة الأهلي المحتملة ؟

ويرصد لكم موقع "الموجز" من خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن كارلوس ستراندبيرج مهاجم القلعة الحمراء المحتمل بالموسم الجديد.

• يبلغ المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج من العمر 28 عاما، ولم يمثل منتخب بلاده من قبل إلا أنه سبق وأن قاد هجوم السويد تحت 21 عاما.

• مثل اللاعب العديد من الأندية العربية على رأسها الحزم وأبها في الدوري السعودي، وارتدى قميص السيلية في دوري نجوم قطر.

الأهلي- كارلوس ستراندبيرج

• خاض كارلوس ستراندبيرج العديد من التجارب مع بعض الأندية مثل سيسكا كوسكو الروسي وكلوب بروج البلجيكي بجانب لمالمو بطل السويد.

• سجل السويدي أول تجربة عربية له في الدوري السعودي مع نادي الحزم موسم 2019-2020، وقدم معه موسم جيد حيث لعب 41 مباراة، وسجل 14 هدفا.

أرقام مذهلة لـ كارلوس ستراندبيرج في مسيرته

• انضم كارلوس ستراندبيرج لصفوف أبها على سبيل الإعارة موسم 2020-21، لعب 30 مباراة سجل خلالهما 16 هدف وقدم 2 تمريرة حاسمة لزملائه.

• شارك القناص السويدي مع نادي السيلية القطري في موسم 2021-22، وخاض 40 مباراة سجل 18 هدف وصنع 4 آخرين، ثم انتقل إلى صفوف هاتاي سبورفريقه الحالي.

• لعب المهاجم السويدي مع هاتاي سبور الموسم الماضي 40 مباراة نجح في تسجيل 13 هدفا بينهم "سوبر هاتريك" في مباراة احدة بكأس تركيا، وصنع هدفين.



• وفي المجمل لعب ستراندبرج خلال مسيرته الكروية 334 مباراة، سجل 140 هدفًا وصنع 28 آخرين.

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