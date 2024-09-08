الأهلي يكشف لـ"الموجز" موقفه من ضم مدافع زد في الصيف

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع اللاعب محمد إسماعيل مدافع نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

وارتبط اسم محمد إسماعيل مدافع نادي زد بشدة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الثنائي يوسف أيمن على سبيل الإعارة من الدحيل القطري وأيضًا المغربي أشرف داري من صفوف بريست الفرنسي لتدعيم الخط الخلفي بالفريق القاهري.

ورحل في الميركاتو الصيفي الحالي اللاعب محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي بشكل نهائي إلى صفوف نادي نيس الفرنسي وذلك مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو إضافات.

الأهلي يحسم جدل مفاوضاته مع محمد إسماعيل

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي بين الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد لضمه في الصيف الجاري.

وأضاف المصدر أن التعاقد مع الثنائي يوسف أيمن وأشرف داري جعل مسؤولي المارد الأحمر يصرفوا بشكل مؤقت النظر عن التعاقد مع مدافع محلي جديد في الصيف الجاري.

الأهلي- محمد إسماعيل

وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي يتمسك في الوقت الحالي بالتوقيع مع مهاجم جديد في الصيف الجاري.

الأهلي يفاوض السويدي كارلوس ستراندبيريج

كشفت تقارير صحفية تركية عن مفاوضات النادي الأهلي المصري مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيريج من نادي هاتاي سبور التركي، بهدف تعزيز صفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى النادي الأهلي إلى تعزيز خط هجومه في هذه الفترة لدعم الفريق في المسابقات المتعددة التي سيشارك فيها خلال الموسم القادم، إلى جانب اللاعبين وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم كهربا.

أكدت منصة "سبورت ديجيتال" التركية أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضم المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيريج من هاتاي سبور التركي.

تبلغ القيمة التسويقية للمهاجم السويدي البالغ من العمر 28 عامًا حوالي 2 مليون و200 ألف يورو، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع النادي التركي في صيف عام 2027 وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في إتمام أربع صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: "يوسف أيمن، يحيى عطية الله، أشرف داري، عمر الساعي".

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